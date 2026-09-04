تشهد سواحل كاليفورنيا تزايدًا في أعداد أسود البحر المريضة والجانحة بسبب التسمم بحمض الدومويك، وهو سم عصبي تنتجه بعض أنواع الطحالب البحرية السامة، ويمكن أن يؤثر في الجهاز العصبي للحيوانات البحرية.

وأفاد «مركز الثدييات البحرية» الأمريكي، المتخصص في إنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات البحرية، بتزايد حالات التسمم بحمض الدومويك منذ بداية الصيف، مع تركز ملحوظ للحالات أخيرا في منطقة شبه جزيرة مونتيري، مشيرًا إلى أن أسود البحر هي الأكثر تضررًا، إلى جانب أنواع أخرى من الثدييات البحرية.

وينتج حمض الدومويك عن أنواع من الطحالب البحرية المجهرية، ويمكن أن يتراكم في الأسماك الصغيرة التي تتغذى عليها أسود البحر، ما يؤدي إلى انتقال السم إليها عند تناول تلك الأسماك. وقد يسبب التسمم تشنجات واضطرابات في السلوك وأضرارًا عصبية، فيما قد تؤدي الحالات الشديدة إلى نفوق الحيوانات.

وحذرت السلطات الأمريكية وخبراء الحياة البحرية من الاقتراب من الحيوانات المصابة أو محاولة لمسها، إذ قد تبدو مشوشة أو تتصرف بصورة غير معتادة. وأوصت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا بالابتعاد عن الثدييات البحرية مسافة لا تقل عن 150 قدمًا، والإبلاغ عن الحيوانات التي تبدو مريضة أو مصابة إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن ازدهار الطحالب الضارة يرتبط بظروف بحرية معينة، من بينها صعود المياه العميقة الغنية بالمغذيات، ما يوفر ظروفًا ملائمة لنمو الطحالب المنتجة لحمض الدومويك.