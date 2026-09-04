في كشف طبي مثير قد يغير قواعد اللعبة ضد أشد الأورام شراسة، فجر فريق أبحاث من جامعة تكساس الأمريكية مفاجأة غير متوقعة بعدما كشفوا قدرة غير مسبوقة لفاكهة الكرز الحلو الداكن في تحجيم وشل حركة أكثر أنواع سرطان الثدي عدوانية.

خبايا هذا الكشف العلمي تكمن في سر طبيعي صغير يسمى «الأنثوسيانين»، وهي الأصباغ النباتية التي تمنح الكرز لونه الداكن الشهير.

والسرطان المعني هنا ليس نوعاً عادياً، بل هو «سرطان الثدي ثلاثي السلبية»، الشبح الأشد خطورة الذي يفتقر لمستقبلات الهرمونات التقليدية، مما يجعله مقاوماً للعلاجات المعروفة وسريع الانقشار نحو أعضاء حيوية مثل الرئتين والدماغ.

وأوضحت الدكتورة جوليانا نوراتو الباحثة في علوم وتكنولوجيا الأغذية بالجامعة، أن مركبات «الأنثوسيانين» تعمل مثل كوابح مفاجئة للمرض، حيث أظهرت التجارب أن حقن مستخلصات هذه المادة أدى إلى:

إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومنع انقسامها السريع.

كسر مقاومة الورم للعلاج وتقليل فرصة انتشاره في الجسم.

تدمير الخلية المريضة دون تسجيل أي آثار جانبية على الخلايا السليمة.

هذا الاكتشاف لا يعني الاستغناء عن الطب التقليدي، بل يفتح الباب أمام العلماء لتطوير علاجات طبيعية داعمة تقلل من خطورة عودة المرض الشرس، وتمنح مريضات السرطان أملاً جديداً في رحلة العلاج.