تحولت عملية الدفع من لحظة واضحة يخرج فيها المستهلك النقود من محفظته ويعدّها، إلى حركة سريعة قد لا تستغرق سوى ثوانٍ؛ هاتف يقترب من جهاز الدفع، إشارة قصيرة تؤكد العملية، ثم يمضي صاحبها. وبين المشهدين، تغيرت أدوات الشراء، وربما تغير معها إحساسنا بقيمة ما ننفقه.

وسّعت البطاقات والمحافظ الرقمية وخدمات الدفع عبر الهواتف مساحة التعامل دون نقود، حتى أصبحت مشتريات يومية صغيرة، من فنجان القهوة ووجبة الغداء إلى الوقود والتسوق، قابلة للدفع بحركة واحدة، فيما أصبحت المحفظة التقليدية أقل حضوراً في تفاصيل يوم شريحة واسعة من المستهلكين.

وتمنح وسائل الدفع الرقمية سرعة وسهولة، وتختصر الوقت عند نقاط البيع، كما توفر سجلاً يمكن الرجوع إليه لمعرفة العمليات السابقة. لكنها في المقابل تفتح سؤالاً سلوكياً: هل نشعر بقيمة المبلغ بالطريقة نفسها عندما يغادر حسابنا رقمياً؟

في التعامل النقدي، يرى المشتري المال ينتقل من يده، ويلاحظ مباشرة ما تبقى في محفظته. أما رقمياً، فتتحول العملية إلى رقم يظهر على شاشة، وقد تصبح المبالغ الصغيرة أقل حضوراً في الذهن، خصوصاً عندما تتكرر خلال اليوم؛ قهوة هنا، وطلب توصيل هناك، واشتراك يتجدد تلقائياً، ومشتريات تُنجز في ثوانٍ.

وفي الجهة الأخرى، منحت التقنية المستهلك أدوات لم تكن متاحة مع النقد؛ فالتطبيقات المصرفية والتنبيهات الفورية وسجلات العمليات تساعد على تتبع المصروفات، ومعرفة أين ذهب المال، ومراجعة الإنفاق بصورة أكثر دقة.

ويمتد التحول إلى تجربة التسوق نفسها، إذ اختصرت المدفوعات الرقمية المسافة بين الرغبة في الشراء وإتمامه، خصوصاً عبر المتاجر الإلكترونية والتطبيقات التي تحفظ بيانات الدفع وتجعل العملية أسرع.

ومع تراجع حضور النقد في تفاصيل الشراء، أصبحت إدارة المصروف تعتمد على وعي مختلف؛ فبدلاً من مراقبة الأوراق المتبقية في المحفظة، يحتاج المستهلك إلى مراقبة أرقام تتحرك بصمت على الشاشة. سهولة الدفع هنا لا تلغي قيمة المال، لكنها تغير الطريقة التي نشعر بها عند إنفاقه.