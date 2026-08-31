لم تتوقع صانعة محتوى كورية أن خطأً عفوياً في نطق اسم تجاري عالمي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، سيتحول خلال ساعات إلى إحدى أذكى الحملات التسويقية هذا العام.

القصة بدأت بمقطع فيديو عادي نشرته البلوغر أثناء حديثها عن منتج العناية الشهير. ولأن اللغة الكورية تخلو تماماً من صوت حرف (V)، نطقت الاسم بـ «بايزلين» (Baseline) بدلاً من «فازلين». في غضون أيام، حصد المقطع ملايين المشاهدات وتحول طريقة نطقها العفوية إلى ترند متداول بين المتابعين.

وبدلاً من تجاهل المقطع أو إصدار تصحيح تقليدي، اقتنص الفريق التسويقي للشركة اللحظة بذكاء خاطف، إذ سارع الحساب الرسمي لـ«فازلين الهند» بالتعليق على الفيديو: «لم يبدُ اسم فازلين بهذه الروعة والأيقونية من قبل.. أنتِ الملكة!».

ولم يقف الذهول عند حدود التودد التفاعلي، بل فاجأت الصفحة الرسمية للشركة ملايين المتابعين بتغيير اسم الحساب وبياناتها التعريفية (Bio) رسمياً ليتطابق تماماً مع النطق الكوري العفوي «Baseline».

حظيت الحركة الجريئة بإشادة واسعة من خبراء الإعلام الرقمي، واعتُبرت درساً عملياً في قدرة العلامات التجارية الكبرى على التخلي عن رسميتها الجافة واقتناص عفوية الجمهور لتحقيق انتشار «ترندي» عابر للحدود.