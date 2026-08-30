في اعترافات اتسمت بالصراحة والشفافية، فجّر الفنان المطرب المصري أحمد فهمي مفاجآت حول طفولته وشبابه قبل عالم الشهرة، مؤكداً أنه نشأ في عائلة كانت تعيش «تحت خط الفقر»، وكيف انعكست تلك الظروف القاسية على تكوين شخصيته ونظرته إلى المال والانتقادات.

وخلال استضافته في برنامج «المحتوى رقم 7» مع صانع المحتوى محمد طاهر، أوضح فهمي أنه كان يشعر بالفارق الشاسع بينه وبين محيطه، لاسيما أثناء دراسته في معهد الموسيقى العربية، إذ قال: «وُلدت في عائلة تحت خط الفقر، وعندما درست في المعهد كنت أفقر طالب، ولا أعرف كيف أتعامل مع الناس، وكنت هدفاً مستمراً للسخرية»، مشيراً إلى أن تلك المضايقات منحته حصانة نفسية لاحقاً في مواجهة الانتقادات، وأكسبته قدرة عالية على التكيف مع الموارد المحدودة.

وكشف فهمي موقفاً يعكس حجم معاناته وتدبيره المالي في تلك المرحلة، مبيناً أنه عندما كان يتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 600 جنيه، ظل يرتدي بنطال جينز واحداً فقط على مدار 4 سنوات متواصلة، بهدف توفير الأموال وتوجيهها لتعليم نجله في مستوى جيد بدلاً من إنفاقها على مظهره الشخصي.

وعلى الصعيد الفني، يواصل فهمي نشاطه بالتزامن مع طرح البرومو الترويجي لمسلسله الجديد «اسأل روحك»، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين رئيس، والمقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لرمضان 2026.