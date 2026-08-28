في عام 2011، لم يدرك البريطاني «كريس» أن القرار البسيط الذي اتخذه بناءً على نصيحة عابرة من أحد أصدقائه، سيعود ليغير مجرى حياته بالكامل بعد أكثر من عقد من الزمن. كل ما فعله حينها هو اقتطاع مبلغ 1500 جنيه إسترليني (نحو 2000 دولار) لشراء بضع عملات من «البيتكوين» الوليدة، قبل أن يتركها في حسابه على إحدى المنصات الرقمية وينشغل بحياته اليومية.

لكن الكابوس بدأ في عام 2014، عندما حاول كريس سحب أرباحه بعدما ارتفعت قيمة استثماره إلى 5400 دولار. وفجأة، اصطدم بالواقع المرير، فلقد جُمّد حسابه تماماً إثر أزمة واجهت المنصة غير الخاضعة للرقابة المالية. تحول الحلم إلى صدمة، وأمام أبواب مغلقة بالكامل ضد الاسترداد، قرر كريس إغلاق هذه الصفحة من حياته والتوقف عن متابعة شاشات التداول التي كانت تسجل قفزات جنونية لسعر البيتكوين، متقبلاً فكرة أن أمواله قد تبخرت إلى الأبد.

مرت 12 عاماً كاملة، وظل الكنز الرقمي مدفوناً تحت ركام النسيان، حتى جاءت اللحظة التي غيرت كل شيء. وبإصرار من زوجته، قرر كريس التمسك بأمل أخير واللجوء إلى شركة متخصصة في استعادة الأصول الرقمية المفقودة. وبعد أشهر من العمل المعقد والتحريات التقنية، حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد، إذ أُعيد فتح الحساب، ليجد كريس نفسه وجهاً لوجه أمام ثروة تجاوزت 4.48 مليون دولار (نحو 3.3 مليون جنيه إسترليني)!

لم يصدق الرجل عينيه وهو يرى الـ2000 دولار البسيطة تتحول إلى ثروة تجعله مليونيرا بين ليلة وضحاها. وعلى الفور، قرر اقتطاع جزء من هذه الثروة المفاجئة لشراء منزل أكبر يتناسب مع الظروف الصحية لوالدة زوجته، بينما ترك الباقي مستثمراً في السوق، ولكن مع حراسة مشددة ومتابعة يومية هذه المرة.

تستمر هذه القصة لتفتح باب الذهول حول عالم الأصول المشفرة، فبينما نجح كريس في فك وثاق ثروته المفقودة، ما زالت مليارات الدولارات عالقة في مقبرة البيتكوين الرقمية. فهناك من ألقى قرصاً صلباً بالخطأ في مكب النفايات يحتوي على مئات الملايين، وهناك من تفصله محاولتان فقط عن فقدان ثروته للأبد بسبب نسيان كلمة السر، ليبقى عالم البيتكوين مليئاً بكنوز تنتظر من يعيدها إلى الحياة!