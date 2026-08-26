حطم روبوت صيني بشري الشكل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر المسجل باسم الجامايكي يوسين بولت، بعدما أنهى السباق في 8.64 ثانية، متفوقاً بنحو ثانية على رقم بولت البالغ 9.58 ثانية المسجل عام 2009.

وفاز الروبوت «تيانغونغ ألترا» بسباق 100 متر للروبوتات كبيرة الحجم في ختام دورة ألعاب الروبوتات البشرية العالمية في بكين، التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 666 فريقاً، وشملت 51 منافسة رياضية وتحديات تحاكي بيئات العمل والطوارئ.

وبالنسبة للمطورين، وفّرت الألعاب منصة اختبار عامة للذكاء الاصطناعي المتجسد، الذي يجمع بين برامج الذكاء الاصطناعي والآلات القادرة على الإدراك والتصرف في العالم المادي.