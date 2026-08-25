أفادت المنظمة البحرية الدولية بتسجيل 68 حادثًا بحريًا في الخليج والمناطق المائية المجاورة خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل استمرار الاضطرابات، التي أثرت في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات لصادرات النفط والغاز العالمية.

وأوضحت بيانات المنظمة أن الحوادث وقعت بمعدل حادث واحد كل 2.6 يوم تقريبًا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحارًا وعاملًا في الموانئ، وإصابة 35 آخرين، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وشكلت ناقلات النفط نحو 50% من إجمالي السفن المتضررة، فيما مثلت سفن الحاويات 20%، وناقلات البضائع السائبة 15% من الحوادث المسجلة.

من جانبها، صنفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 47 حادثًا على أنها هجمات مباشرة، فيما أظهرت البيانات تفاوتًا في وتيرة الحوادث خلال مراحل النزاع المختلفة.