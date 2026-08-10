في الأعماق السحيقة حيث يُصاغ البريق ويحفر الرجال في صخر الصحراء القاسي بحثاً عن الثروة، انقلبت الأمور في لمح البصر من عمل شاق إلى مأساة حقيقية. ففي أكبر مناجم الذهب بمصر، تحولت عتمة الأنفاق التحتية إلى مسرح لفاجعة مفاجئة، بعدما هوت صخرة ضخمة لتخترق سكون المكان، وتخلّف وراءها أرواحاً مكلومة وجروحاً تنبض بالألم في قلب الصحراء الشرقية.

تفاصيل الكارثة

وقع الحادث المفجع داخل الأنفاق العميقة لمنجم «السكري» للذهب، حين أدى انهيار صخري مفاجئ في إحدى مناطق العمل تحت سطح الأرض إلى مصرع عامل وإصابة خمسة آخرين بإصابات متفرقة.

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، سارعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى مدينة مرسى علم الساحلية لتلقي العلاج اللازم، وسط تقارير طبية أولية تؤكد استقرار حالاتهم الصحية. وفي أعقاب الحادث، تقرر رسمياً تعليق جميع الأعمال في المنطقة المتضررة، لحين الانتهاء من مراجعة معايير السلامة بشكل دقيق.

تحقيقات عليا وتحرك عاجل

ولأن أمن الأرواح هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، أمر وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، بتشكيل لجنة عاجلة وموسعة للتحقيق في ملابسات الكارثة. وتستهدف اللجنة فحص كافة إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل المنجم بدقة متناهية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

شريان الذهب في قلب الصحراء

يُعد منجم «السكري»، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً جنوب غرب مرسى علم، جوهرة قطاع التعدين الحديث في مصر وأحد أهم مشاريعه الإستراتيجية؛ فهو يضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري وينتج سنوياً ما يقارب 500 ألف أونصة من الذهب.

ومع كون حوادث المناجم نادرة نسبياً في مصر بحكم تركيز التعدين الحديث غالباً في هذا الموقع، فإن هذا الحادث يمثل جرس إنذار حاسم لإعادة ضبط منظومة الأمان وحماية الأيادي التي تحفر في الصخر لإنتاج الثروة.