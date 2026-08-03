في عمقٍ مظلم لا تصله أشعة الشمس داخل ولاية ألاباما الأمريكية، كان باحثو الأحياء يتوقعون رحلة استكشافية روتينية لرصد كائنات الكهوف المعتادة، لكن الظلمة كانت تخفي سرّاً علمياً غير متوقع؛ إذ وجدوا كائناً غريباً بملامح مرعبة يبدو وكأنه خرج للتو من شاشة فيلم خيال علمي!

بدأت القصة حين فوجئ الدكتور ماثيو نيميلر أثناء دخوله كهف «بوبكات» قرب مدينة هانتسفيل برؤية سمكة عجيبة لم تسجلها كتب التطور من قبل. فالكائن الجديد افتقر تماماً للعيون والصباغ اللوني، بجلد شبه شفاف يُظهر أجزاءً من بنيته الداخلية -بما فيها الدماغ- كأنه جسم زجاجي، ناهيك عن حدبة بارزة على ظهرها بشكل فريد بين أسماك الأعماق.

هذا المظهر الغريب دفَع الفريق العلمي بجامعة «أوبورن»، وعلى رأسهم الدكتور جوناثان أرمبروستر، لإطلاق اسم «Demogorgonichthys arcanus» أو «سمكة الكهف الشيطانية» عليها، نسبةً للوحش الشهير في مسلسل الخيال العلمي «Stranger Things».

ورغم الشكوك الأولى التي راودت نيميلر بأنها مجرد طفرة لأسماك الكهوف الجنوبية المعروفة، إلا أن الفحوصات الجينية المتقدمة والأشعّة المقطعية التي أُجريت بالتعاون مع الدكتورة باميلا هارت، حسمت الجدل رسمياً؛ فالكائن لا يمثل مجرد نوع جديد، بل ينتمي لجنس جديد بالكامل في عالم الأسماك، وهو ما وثّقته مجلة «Scientific Reports» العلمية كأحد أندر الاكتشافات البيولوجية في عصرنا الحالي.