توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اشتداد ظاهرة «النينيو» خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية في معظم أنحاء العالم، وتغيّر أنماط هطول الأمطار، وزيادة مخاطر الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.

وأكدت المنظمة أن التوقعات المناخية تتيح للحكومات فرصة لاتخاذ إجراءات الاستعداد والإنذار المبكر، بما يسهم في الحد من آثار الظاهرة.

وأشارت إلى أن «النينيو» تُعد أحد أبرز المحركات الطبيعية لتقلبات المناخ عالمياً، وتتكرر كل عامين إلى 7 أعوام، وتستمر عادةً من 9 إلى 12 شهراً، فيما تختلف آثارها من منطقة إلى أخرى بحسب شدتها وتفاعلها مع الأنماط المناخية الأخرى.