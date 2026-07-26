تبدو تجربة الإعلامية السعودية تغريد الهويش أقرب إلى مسيرة تراكمية، تشكّلت عبر الدراسة والممارسة والتنقل بين أكثر من مساحة مهنية، حتى صنعت حضوراً يتجاوز الصورة التقليدية لمقدمة البرامج. فالظهور أمام الكاميرا يمثل الجزء المرئي من تجربتها، فيما تقف خلفه خلفية أكاديمية وخبرة في صناعة المحتوى وإدارة الحوار.

بدأت ملامح هذه الرحلة في كندا، حيث درست الاتصال والإعلام، قبل حصولها على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة كونكورديا. وهناك خاضت تجربة العمل الإذاعي، وهي محطة أسهمت في بناء علاقتها بالصوت والكلمة، ومنحتها أدوات التعامل مع الجمهور بعيداً عن تأثير الصورة.

ومع انتقالها إلى الإمارات، اتجهت تجربتها نحو التلفزيون بصورة أكثر وضوحاً، إذ عملت مقدمة ومنتجة في «سكاي نيوز عربية». والجمع بين التقديم والإنتاج منحها فهماً أوسع للعمل الإعلامي؛ فالمذيع الذي يشارك في صناعة المادة يمتلك عادة قدرة أكبر على قراءة تفاصيلها، وإدارة إيقاعها، واستيعاب ما يجري خلف الكاميرا.

وتكرّس حضور الهويش لاحقاً بصفتها مقدمة رئيسية لبرنامج «MBC في أسبوع»، الذي يتحرك بين الملفات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية. هذه المساحة المتنوعة وضعتها أمام اختبار أسبوعي يتطلب مرونة في الانتقال بين الموضوعات، وقدرة على محاورة شخصيات ذات خلفيات مختلفة، من دون فقدان هدوء الأداء أو وضوح السؤال.

كما وسّعت تجربتها عبر تقديم الفعاليات الرسمية وإدارة الجلسات والندوات باللغتين العربية والإنجليزية، وهو جانب يكشف قدرتها على التعامل مع الجمهور المباشر، حيث يصبح الحضور وسرعة البديهة وضبط إيقاع الحوار عناصر أساسية في نجاح المقدم.

أما تجربتها في الأعمال الكوميدية، ومنها «ستوديو 21» و«ستوديو 22» و«ممنوع التجول»، فبدت امتداداً لرغبتها في اختبار أدواتها خارج القالب الإخباري والحوار التقليدي. ولم تتحول هذه المشاركات إلى بديل عن مسيرتها الإعلامية، بقدر ما أضافت إليها مساحة أدائية مختلفة.

وخارج الشاشة، يحتل البحر جانباً أصيلاً من شخصية الهويش؛ فهي حاصلة على شهادات في غوص السكوبا والغوص الحر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وسفيرة للغوص لدى جمعية مدربي الغوص المحترفين (PADI). وبين الأستوديو وأعماق البحر تتشكل صورتها المهنية: إعلامية تبني حضورها بهدوء، وتمنح تجربتها اتساعاً يستند إلى المعرفة والممارسة وتعدد الاهتمامات.