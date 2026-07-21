في حادثة مروعة هزت إقليم «سطات» بالمغرب، كُشفت تفاصيل مفزعة عن جريمة أسرية نفذها الجاني بدم بارد؛ حيث أقدم خياط بمدينة «البروج» على تسوية ديونه وحساباته المالية بالكامل مع معارفه، قبل أن يتجه ليرتكب مجزرة مأساوية مسدداً طعنات قاتلة لزوجته وابنه وصهره، ثم لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

كشفت المعطيات الأولى للحادثة كواليس ومؤشرات سابقة للجريمة التي وقعت في «عاصمة بني مسكين»:

تصفية المعاملات المالية: قبل ساعات قليلة من تنفيذ الاعتداء، قام المشتبه فيه الأول، وهو خياط يملك بمدينة البروج، بتصفية كل أموره المالية مع عدد من معارفه، في خطوة كشفت عن سبق إصرار ونية مبيتة للفرار.

طعنات غادرة: عقب إنهاء حساباته المادية، استل الجاني سلاحاً أبيض ووجه طعنات مباشرة ومباغتة لزوجته وابنه وصهره، ليتركهم يسيلون في دمائهم ويختفي تماماً عن الأنظار.

وفور الإشعار بالجريمة، شهدت المنطقة استنفاراً واسعاً لعناصر الأمن المغربي، وجرى نقل الضحايا وعددهم 3 في حالة صحية حرجية إلى مستشفى «الحسن الثاني» بمدينة سطات لتلقي الإسعافات اللازمة. ونظراً لخطورة إصابتها، تقرر تحويل الزوجة استعجالياً إلى أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها القاتلة رغم التدخلات الطبية. ولا يزال الابن والصهر يرقدان تحت العناية المركزة بمستشفى سطات في وضعية صحية دقيقة للغاية.

من جانبها، تكثف الشرطة المغربية البحث والتحري عن القاتل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تقرر تحرير مذكرة بحث وطنية في حق الزوج الفار (المتحدر من إحدى مدن الشمال) لتوقيفه وتقديمه إلى العدالة.