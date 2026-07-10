في ضربة أمنية قاصمة ومباغتة، نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المنظمة التي أرعبت الأهالي في عدة ولايات جزائرية، بعدما ابتكر عناصرها حيلة تنكرية خبيثة لنهب الضحايا تحت غطاء القانون.

العملية الأمنية التي نُفذت على مرحلتين تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، أسفرت عن توقيف 14 مشتبه فيه، من بينهم صيد ثمين عبارة عن مجرم خطير كان محلاً لأمر بالقبض من طرف العدالة.

كيف نفذوا الخطة الشيطانية؟

كشفت التحقيقات المعمقة الأسلوب الإجرامي الصادم الذي اعتمده أفراد الشبكة، حيث كانوا يتنقلون بين ولايات مختلفة من الجزائر منتحلين صفة «أعوان أمن وحراسة» لإبعاد الشبهات، مستعينين بترسانة تضليلية تشمل:

وثائق وأزياء خاصة بأعوان الحراسة والأمن.

شارات وبيانات مزيفة للتمويه.

أجهزة اتصال لاسلكية وصواعق كهربائية لإرهاب الضحايا.

منبهات ضوئية يتم تركيبها على السيارات لتبدو كمركبات رسمية.

ومن خلال هذا المخطط المرعب، تمكن المتهمون من تنفيذ عمليات نصب، وابتزاز، وسطور مسلح، أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 8 مليارات و350 مليون سنتيم.

ولم تكتفِ الضربة الاستباقية لرجال الأمن الجزائري بتوقيف العقول المدبرة، بل امتدت لتفكيك البنية التحتية للعصابة، حيث تمكنت الجهات الأمنية من ضبط ومصادرة:

23 ختماً رطباً لشركات وهمية كانت تستخدم في التزوير والنصب التجاري.

7 مركبات من مختلف الأصناف والأنواع كانت تُستغل في ارتكاب المداهمات والسطو.

استرجاع مبلغ مالي قُدر بـ 57 مليون سنتيم.

وعقب استكمال التحقيقات الأمنية وجمع الأدلة الدامغة التي توثق تورط الشبكة، تم تقديم جميع المشتبه فيهم الـ 14 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، لينتهي قطار مغامراتهم الشيطانية خلف القضبان.