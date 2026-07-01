

لفتت زندايا الأنظار باعتمادها تسريحة شعر مستوحاة من شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة (بيتي بوب)، حيث أعادت واحدة من الصيحات الكلاسيكية الجريئة إلى الواجهة.

وجاءت التسريحة بتموجات قصيرة ومنظمة مع غرة ناعمة تلتف على الجبين، بلمسة عصرية تناسب أسلوب زندايا المعروف بتجديده المستمر. واكتملت الإطلالة بمكياج هادئ، مما منح تسريحة الشعر فرصة لتكون العنصر الأبرز في المظهر.

وأثارت الإطلالة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون دليلاً جديداً على عودة صيحات الجمال المستوحاة من حقبتي العشرينيات والثلاثينيات، فيما أشاد متابعون بقدرة زندايا على إعادة تقديم الستايل الكلاسيكي بطريقة تناسب الموضة الحالية.