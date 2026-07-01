أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران أمس، تعرضها لانقطاع غير متوقع في خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما أثر على عدد من أنظمة وتطبيقات الكمبيوتر الداخلية التابعة لها.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن الخلل الفني أدى إلى تعطيل جزئي لبعض الخدمات الداخلية، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل حاليًا على معالجة المشكلة كأولوية قصوى لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. ولم تكشف بوينغ في بيانها عن تفاصيل إضافية حول أسباب العطل أو حجم تأثيره على العمليات الإنتاجية والتشغيلية.

وأشارت تقارير أولية إلى تأثر بعض خدمات الموظفين الداخلية وأنظمة الاتصالات، دون الإشارة حتى الآن إلى أي تداعيات على جداول تسليم الطائرات أو البرامج التشغيلية الرئيسية.

وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب، مع التزامها بإصدار تحديثات رسمية خلال الساعات القادمة حول تطورات استئناف العمليات بشكل كامل، علمًا بأن بوينج تعتمد بشكل جوهري على أنظمتها التقنية المتطورة في عمليات التصنيع والاختبار والتسليم.