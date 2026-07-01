أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي «مير» بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ومشكلات فنية رصدت في الاستعدادات الأخيرة.

ويعمل «مير» بالوقود الصلب وهو مخصص لرصد وتبادل الصور الفضائية عالية الدقة، كما أنه يتميز بهيكله المبتكر الذي يدمج أربع مراحل دفع متطورة قادرة على نقل حمولات دقيقة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

وتسعى وزارة الدفاع الكورية من خلال هذا البرنامج التابع لوكالة التطوير الدفاعي إلى نشر شبكة تضم ستين قمرًا اصطناعيًا صغيرًا بحلول عام 2030، لتقليص زمن رصد وتحديث البيانات الفضائية إلى ثلاثين دقيقة فقط، مؤكدة أن موعد الإطلاق الجديد سيُحدد بعد مراجعة كافة الأنظمة وحل الخلل الفني.