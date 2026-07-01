أعلن نادي مرسيليا الفرنسي أمس، إنهاء تعاقده مع مدرب الفريق السنغالي حبيب بي، بعد 6 أشهر فقط من توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم.



وأوضح النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، أن قرار إنهاء التعاقد جاء باتفاق الطرفين، مشيراً إلى أن نتائج الفريق خلال الموسم الماضي لم ترتقِ إلى طموحات النادي، بعدما أنهى منافسات الدوري الفرنسي في المركز الخامس، ليخفق في تحقيق هدفه المتمثل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ويأتي رحيل المدرب في وقت يواجه مرسيليا قيوداً مالية فرضتها الرابطة الفرنسية للرقابة المالية منذ الأسبوع الماضي، تتعلق بالأجور وتعويضات انتقالات اللاعبين، في إجراءات سبق أن تعرض لها النادي خلال صيف 2021 وشتاء 2023.



ومن المقرر أن يستهل مرسيليا مشواره في موسم 2026 - 2027 بمواجهة ستراسبورغ في 22 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.