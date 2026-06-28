توفي المصارع المصري جمال عبد الناصر اليوم (الأحد) عن عمر ناهز 27 عاماً نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

بيان اتحاد المصارعة

وصرّح الاتحاد المصري للمصارعة في بيان عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «ينعى الاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة العميد سعيد صلاح وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب الأولمبي جمال عبد الناصر، بطل الألعاب الإفريقية (أكرا 2023) في وزن 57 كغم (المصارعة الحرة)». وأضاف البيان: «يتقدم الاتحاد بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأسرة الرياضة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تفاصيل الوفاة

وتعرض المصارع الذي شارك في أولمبياد باريس 2024، لأزمة قلبية مفاجئة، ولم تنجح محاولات إنقاذه بعد نقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة فجر اليوم.