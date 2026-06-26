تشهد اليابان حالة من الاستنفار الواسع بعد اضطرابات كبيرة في قطاع النقل وتحذيرات متزايدة من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من أراضيها، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء نحو مليون شخص من المناطق المعرضة للخطر.

وتسببت الأحوال الجوية القاسية، الجمعة، في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وتعليق عشرات خدمات القطارات، إلى جانب إغلاق عدد من الطرق السريعة، وفق ما أعلنته وزارة الأراضي والبنية التحتية اليابانية.

كما أعلنت شركة تويوتا تعليقًا مؤقتًا للعمل داخل أحد مصانعها في منطقة كيوشو جنوب البلاد، قبل أن تؤكد لاحقًا استئناف التشغيل بدءًا من الوردية الثانية الجمعة.



أمطار قياسية وتحذيرات من وفيضانات

وأوضح مسؤولو الأرصاد الجوية أن جبهة الأمطار الموسمية المستمرة، بالتزامن مع تدفق الهواء الدافئ والرطب القادم من العاصفتين الاستوائيتين ميخالا (Mekkhala) وهيغوس (Higos)، أدى إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة من غرب اليابان.

وحذرت السلطات من مخاطر الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات، بينما صدرت تحذيرات عالية المستوى في عدد من المناطق.

وبحسب هيئة إدارة الطوارئ، ما يزال نحو مليون شخص يخضعون لأوامر أو توصيات بالإخلاء، بعد تخفيف بعض الإجراءات في أوكيناوا ومناطق جنوبية أخرى.



العاصفة ميخالا تضرب المنطقة

وكانت العاصفة ميخالا قد تراجعت من إعصار إلى عاصفة استوائية أثناء مرورها فوق جزر ريوكيو الجنوبية، بعد أن مرت بمحاذاة تايوان.

وفي تايوان، أدت الأمطار الغزيرة إلى تعليق العمل والدراسة في عدد من المناطق الجنوبية، كما توقفت أجزاء من خط السكك الحديدية الرئيسي الذي يربط شمال الجزيرة بجنوبها.

وقال أحد أصحاب محلات الحلويات في مدينة تشوبي شمال تايوان إن مياه الأمطار غمرت الطرق حتى مستوى الركبة ووصلت إلى داخل المتجر.

وتوقعت هيئة الأرصاد اليابانية أن تزداد سرعة العاصفة ميخالا وتتجه نحو غرب وشرق اليابان بحلول السبت، بالتزامن مع اقتراب العاصفة هيغوس من شرق البلاد واحتمال وصولها إلى اليابسة.



إجراءات احترازية في تايوان

وفي تايوان، اتخذت السلطات إجراءات استباقية بإجلاء نحو 200 شخص من بلدتين في مقاطعة هوالين بسبب مخاوف من امتلاء سريع لبحيرة حاجزة تشكلت طبيعيًا في الجبال.

وتنشأ هذه البحيرات عندما تؤدي الصخور أو الانهيارات الأرضية إلى سد مجرى نهر، ما يرفع خطر الانهيارات المفاجئة والفيضانات.

وتأتي هذه المخاوف بعد حادث مشابه العام الماضي أدى إلى وفاة 19 شخصًا عندما انهارت بحيرة مماثلة خلال إعصار قوي وتدفقت المياه والطين إلى المناطق السكنية.

ورغم الأضرار الحالية، تشير السلطات التايوانية إلى أن الأمطار الغزيرة تحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل في دعم مخزون السدود والخزانات المائية، خاصة أن جنوب الجزيرة يعتمد على موسم الأعاصير الصيفي والخريفي لتعويض مواسم الجفاف الشتوية.