في خطوة قد تمهد الطريق أمام جيل جديد من العلاجات الطبية، تمكن علماء روس من تطوير تقنية كيميائية مبتكرة تفتح آفاقاً واعدة في مكافحة أمراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم، عبر إنتاج مركبات دوائية بكفاءة عالية وخصائص قابلة للتطوير.

ونجح فريق بحثي من جامعة أومسك ومعهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في ابتكار أسلوب جديد لتخليق مشتقات «البيريدين-2-ون» النشطة بيولوجياً، وهي مركبات تشكل أساساً مهماً للعديد من الأدوية المستخدمة في علاج عدد من الأمراض الشائعة والمعقدة.

وأوضح الباحثون أن التقنية تعتمد على إجراء التفاعل الكيميائي داخل وسط قاعدي فائق يمتلك قدرة عالية على تأيين الأحماض الضعيفة، ما أتاح إنتاج مركبات من فئة «4-أريل بيريدين-2-أون» بمعدلات نجاح مرتفعة راوحت بين 97 و98%.

وأكد الدكتور فلاديسلاف شوفالوف، من قسم الكيمياء العضوية والتحليلية بالجامعة، أن هذا الإنجاز يسهم في توسيع نطاق المركبات المرشحة للدراسات البيولوجية، ويوفر قاعدة علمية مهمة يمكن البناء عليها لتطوير أدوية أكثر فاعلية في المستقبل.

وتبرز أهمية هذه الطريقة في قدرتها على التحكم بالبنية الجزيئية للمركبات عبر تعديل ظروف التفاعل الكيميائي، ما يسمح بتصميم جزيئات بخصائص محددة تلائم أهدافاً علاجية متنوعة.

وأظهرت الاختبارات المعملية التي أجريت على خلايا سرطان الثدي البشرية أن عدداً من المركبات المصنعة نجح في الحد من نشاط الخلايا السرطانية وتقليل حيويتها، فيما كشفت الدراسات المورفولوجية عن حدوث موت للخلايا تحت تأثير هذه المركبات. كما بينت النتائج أن مستوى السمية يرتبط بشكل مباشر بطبيعة التعديلات الكيميائية داخل الجزيئات، ما يمنح الباحثين قدرة أكبر على تطوير مركبات أكثر دقة وفعالية.