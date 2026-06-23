أعلنت شركة «قوقل» توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث عبر مجموعة من الأدوات الجديدة المعتمدة على ما يُعرف بـ«الوكلاء الأذكياء»، في خطوة تهدف إلى تحويل تجربة البحث من مجرد عرض النتائج إلى تنفيذ المهمات ومتابعة المعلومات بصورة أكثر استقلالية.

وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين طلب متابعة موضوعات محددة، ليعمل الوكيل الذكي في الخلفية على مدار الساعة لرصد المستجدات وجمع المعلومات من مصادر متعددة، ثم إرسال تحديثات وتنبيهات عند ظهور معلومات جديدة ذات صلة. كما أصبح بإمكان النظام تحليل البيانات ومقارنتها وتقديم ملخصات أكثر عمقاً بدلاً من الاكتفاء بعرض الروابط التقليدية.

وتندرج هذه الخطوة، ضمن أكبر تحديث تشهده خدمة البحث من «قوقل» منذ سنوات، إذ تراهن الشركة على دمج نماذج Gemini المتقدمة داخل محرك البحث، لتقديم تجربة أكثر تفاعلية وفهماً لاحتياجات المستخدم. كما تتجه «قوقل» إلى تعزيز مفهوم «البحث الذكي» القادر على تنفيذ مهمات متعددة الخطوات، ومساعدة المستخدم في اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال اليومية بكفاءة أكبر.