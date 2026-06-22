لم تعد قشرة الرأس مجرد مشكلة تجميلية مزعجة تتناثر على الملابس وتفسد المظهر العام فقط، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر قلق حقيقي ومؤرق لدى ملايين الأشخاص، الذين يربطون بينها وبين تساقط الشعر، خصوصاً عندما يلاحظون ازدياد كميات الشعر المتساقط أثناء الاستحمام أو التمشيط بالتزامن مع ظهور تلك القشور البيضاء.

لكن المفاجأة الطبية المدونة التي يكشفها خبراء طب الجلدية، هي أن القشرة لا تتسبب بشكل مباشر في حدوث الصلع أو تدمير بصيلات الشعر كما يعتقد قطاع عريض من الناس، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في ما تفعله هذه القشور داخل فروة الرأس بعيداً عن الأنظار.

وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن القشرة ليست مجرد خلايا جلد ميتة عابرة، بل ترتبط بحالة التهابية مزمنة تصيب فروة الرأس، نتيجة حدوث اختلال في التوازن الطبيعي بين إفراز الدهون ونمو بعض الفطريات الموجودة بشكل طبيعي على الجلد، وعندما يخرج هذا التوازن عن السيطرة، تبدأ القشور بالظهور وتترافق غالباً مع الحكة والتهيج الشديد.

كيف يتضرر الشعر؟

وهنا تبدأ الحلقة الإيجابية الأكثر خطورة على كثافة الشعر، والتي تتلخص في النقاط التالية:

إضعاف الشعيرات: الحكة المستمرة تدفع الكثيرين إلى حك فروة الرأس بعنف وبشكل متكرر، مما يؤدي إلى إضعاف الشعيرات وتكسرها أو اقتلاعها مباشرة قبل اكتمال دورة نموها الطبيعية.

بيئة هشة للبصيلات: الالتهاب المستمر حول البصيلات قد يدفع عدداً أكبر من الشعرات إلى الدخول في مرحلة التساقط بدلاً من الاستمرار في النمو.

مؤشرات التهابية مرتفعة: كشفت الأبحاث الجديدة أن فروة الرأس المصابة بالقشرة تحتوي على مستويات أعلى من المؤشرات الالتهابية مقارنة بالفروة السليمة، مما يجعل البيئة المحيطة بجذور الشعر أكثر هشاشة وحساسية للعوامل الضارة.

وفي بعض الحالات الأكثر شدة، لا تكون المشكلة مجرد قشرة عادية، بل حالة مرضية تُعرف بالتهاب الجلد الدهني، حيث تظهر قشور سميكة مصحوبة باحمرار وحكة مزمنة، ويؤكد الأطباء أن هذه الحالة ترتبط بشكل أكبر بتساقط الشعر المؤقت إذا تُرِكت دون علاج طبي لفترات طويلة.

كما يسلط العلماء الضوء على عامل جديد يفسر العلاقة بين القشرة وضعف الشعر وهو «الإجهاد التأكسدي»، حيث تتراكم الجذور الحرة داخل فروة الرأس وتؤثر سلباً في قوة الشعرة وجودتها، مما يجعلها أكثر عرضة للتساقط والتكسر السريع.

حل طبي بسيط

رغم كل هذه التحذيرات، يؤكد المختصون أن الخبر الجيد يتمثل في أن معظم حالات التساقط المرتبطة بالقشرة تكون مؤقتة وقابلة للعلاج تماماً، إذ يؤدي التحكم بالالتهاب والقضاء على القشور إلى تحسن ملحوظ وسريع في صحة فروة الرأس، وعودة الشعر إلى دورة نموها الطبيعية المستقرة.

وينصح الأطباء بعدم تجاهل القشرة المزمنة، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بحكة شديدة، أو احمرار، أو زيادة واضحة في تساقط الشعر، لأن التعامل المبكر معها يمنع تحول مشكلة بسيطة إلى أزمة تؤثر على كثافة الشعر بالكامل، فعلاج القشرة هو خطوة أساسية للحفاظ على شعر قوي وصحي على المدى الطويل.