أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إنذاراً أحمر هو الأعلى على سلم التحذيرات، مع اقتراب موجة حر شديدة من ضرب أجزاء واسعة من البلاد ابتداءً من اليوم (الأحد)، تشمل 35 مقاطعة في تحذير غير مسبوق من حيث الاتساع.

وأوضحت الوكالة أن هذا العدد من التحذيرات الحمراء يُعد قياسياً، متجاوزاً الرقم السابق المسجل عام 2019، عندما شمل الإنذار 20 مقاطعة فقط خلال ذروة موجة حر في يوليو من ذلك العام.

وبحسب النشرة الصادرة اليوم، فإن موجة الحرارة المرتقبة لن تكون قصيرة المدى، بل يُتوقع أن تستمر لعدة أيام مع درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي في مناطق واسعة من فرنسا، فيما وُضعت 45 مقاطعة إضافية في حالة تأهب برتقالي تحسباً لتفاقم الأوضاع.

ومن المقرر أن يمتد الإنذار الأحمر ليشمل أجزاء كبيرة من وسط وغرب البلاد بدءاً من ظهر الأحد، وسط استعدادات رسمية لمواجهة تداعيات الطقس الحاد.

يُذكر أن نظام الإنذار الخاص بموجات الحر في فرنسا تم اعتماده عام 2004، عقب موجة الحر القاتلة التي ضربت البلاد عام 2003 وأودت بحياة نحو 15 ألف شخص، ما دفع السلطات إلى تطوير آليات إنذار مبكر للحد من آثار الظواهر المناخية المتطرفة.