لم يكد أهالي قرية كفر الفرعونية في المنوفية يستفيقون من يومهم العادي حتى وجدوا أنفسهم أمام مشهد لا يحدث إلا في الأفلام الوثائقية: تمساح صغير يشق مياه النيل بهدوء، وكأنه ضيف غريب هبط على القرية دون موعد.

القصة بدأت حين كان شاب من أبناء القرية يسبح في المجرى المائي، فاقترب من كائن ظنه سمكة ضخمة، قبل أن يكتشف عند الإمساك به أنه تمساح حقيقي، ليبدأ صراخ المارة وتنتشر حالة من الفزع بين الأهالي.

خلال دقائق، وصلت قوة أمنية إلى المكان، وتم التحفظ على التمساح الذي بلغ طوله نحو 60 سنتيمتراً، ويُقدّر عمره بثلاثة أشهر فقط. الأجهزة البيطرية تسلمت الحيوان لفحصه؛ تمهيداً لنقله إلى بيئة آمنة لا تهدد حياة المواطنين.

التحريات رجّحت أن التمساح لم يأتِ من الجنوب ولا من بحيرة ناصر، بل من منزل أحد الهواة الذين يشترون صغار التماسيح من أسواق الحيوانات الشهيرة في القاهرة، مثل سوق السيدة عائشة. ومع نمو الحيوان السريع وتحوله إلى كائن شرس يصعب السيطرة عليه، يلجأ البعض إلى التخلص منه بإلقائه في الترع والمصارف.

الواقعة لم تكن الأولى، فقد سبقتها مشاهد مشابهة في الجيزة والقليوبية والشرقية، ما أثار تساؤلات واسعة حول انتشار ظاهرة "التربية المنزلية غير القانونية" للتماسيح، وتحولها إلى خطر حقيقي يهدد الأهالي.

مديرية الطب البيطري أعلنت بدء إجراءات نقل التمساح إلى حديقة الأسماك بالقاهرة، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة للمجاري المائية المحيطة، للتأكد من خلو المنطقة من أي زواحف أخرى.

وبين الدهشة والخوف، يبقى السؤال الذي يشغل الجميع: كم تمساحاً آخر يسبح في مياه لا نتوقع أن نرى فيها سوى الأسماك؟