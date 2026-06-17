أعلنت شركة تكنولوجيا الفضاء الألمانية «آيزار إيروسبيس» تأجيل الرحلة التجريبية الثانية لصاروخها المداري «سبيكترم» للمرة الرابعة، بعد رصد خلل فني مفاجئ خلال المراحل النهائية التي سبقت عملية الإطلاق.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار جاء عقب اكتشاف مشكلة في أنظمة الموائع الخاصة بالصاروخ، وهي الأنظمة المسؤولة عن إدارة وتدفق الوقود إلى المحركات، مشيرة إلى أن التحقيقات الفنية لا تزال جارية لتحديد أسباب الخلل بدقة.

وأضافت أن الفرق الهندسية قررت إيقاف عملية الإطلاق من قاعدة «أندويا» الفضائية في النرويج بعد ملاحظة مؤشرات تشغيلية غير طبيعية في الأنظمة المرتبطة بتخزين الوقود السائل وضخه إلى المحركات، حفاظاً على متطلبات السلامة وضمان نجاح المهمة في موعد لاحق.

ويعد هذا التأجيل حلقة جديدة في سلسلة التحديات التي واجهها برنامج «سبيكترم» خلال الأشهر الماضية، إذ أُلغيت أول محاولة إطلاق مطلع العام الجاري بسبب مشكلة تقنية، فيما تأجلت المحاولة الثانية أيضاً، قبل أن تؤدي أعطال فنية أخرى إلى إلغاء محاولات لاحقة.

ويُنظر إلى صاروخ «سبيكترم» بوصفه أحد المشاريع الأوروبية الطموحة في قطاع الفضاء، إذ صُمم لنقل الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية إلى المدارات الأرضية المنخفضة، في إطار مساعي أوروبا لتعزيز قدراتها الذاتية وتقليل الاعتماد على مزودي خدمات الإطلاق من خارج القارة.

ولم تحدد «آيزار إيروسبيس» موعداً جديداً للإطلاق حتى الآن، مؤكدة أن الإعلان عن أي جدول زمني سيأتي بعد استكمال فحص البيانات الفنية وتحديد السبب الجذري للعطل.

ويبلغ طول الصاروخ 28 متراً، ويعتمد على 10 محركات تعمل بمزيج من البروبان والأكسجين، فيما تصل قدرته الاستيعابية إلى نحو ألف كيلوغرام من الحمولات المخصصة للإرسال إلى المدار الأرضي المنخفض.