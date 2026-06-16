في موقف إنساني يجسد أسمى معاني العطاء، تحولت لحظات الوداع لطفل سعودي لم يتجاوز السادسة من عمره إلى بارقة أمل لأربعة مرضى كانوا ينتظرون فرصة جديدة للحياة.

فبعد موافقة أسرته على التبرع بأعضائه عقب وفاته دماغياً، نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، في إجراء أربع عمليات زراعة ناجحة، أعادت النبض لطفلة رضيعة تبلغ عشرة أشهر، وأنهت معاناة طفلة في الثامنة من عمرها مع الفشل الكبدي، كما خلصت سيدتين (21 و37 عاماً) من سنوات من الغسل الدموي والفشل الكلوي.

وأكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن توزيع الأعضاء تم وفق السياسات الطبية المعتمدة التي تضمن العدالة والأولوية العلاجية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات الصحية.

واختتم القوفي بتوجيه رسالة تقدير وامتنان لأسرة الطفل المتبرع، التي اختارت أن تجعل من رحيله بداية حياة جديدة لأربعة أشخاص، في قصة إنسانية تؤكد أن أثر الإنسان يمكن أن يبقى نابضاً حتى بعد الرحيل.