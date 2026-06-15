أثارت تقارير طبية حديثة مخاوف بشأن التحديات الصحية المحتملة، التي قد ترافق بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع توقعات باستقبال ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار خبراء إلى أن التجمعات الجماهيرية الضخمة في الملاعب ووسائل النقل وأماكن الإقامة قد تسهم في زيادة فرص انتقال بعض الأمراض المعدية، مثل الحصبة والفايروسات التنفسية، إضافة إلى أمراض مرتبطة بالغذاء والمياه الملوثة.

كما حذر مختصون من تأثير درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة البطولة، مؤكدين أن الإجهاد الحراري والجفاف قد يشكلان خطراً على الجماهير، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي المقابل، تعمل الجهات الصحية في الدول المستضيفة على تنفيذ خطط وقائية ومراقبة صحية متقدمة لرصد أي حالات تفشٍ محتملة والتعامل معها بسرعة، مستفيدة من تقنيات حديثة في تتبع المؤشرات الصحية وتحليل البيانات.

وأكد الخبراء، أن الالتزام بالتطعيمات الموصى بها، واتباع الإرشادات الصحية، والمحافظة على النظافة الشخصية والترطيب المستمر من أهم الإجراءات التي تساعد على ضمان تجربة آمنة للمشجعين خلال الحدث الرياضي العالمي.