كشفت شركة «آبل» خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026 عن نظام التشغيل الجديد iPadOS 27، الذي يجلب مجموعة واسعة من المزايا والتحسينات لأجهزة آيباد، مع تركيز واضح على تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية.



ويأتي المساعد الشخصي Siri في صدارة التحديثات، بعد دمجه بشكل أعمق مع ميزة البحث Spotlight وإطلاق تطبيق مستقل يتيح إجراء محادثات مستمرة والعودة إلى المحادثات السابقة، في خطوة تعكس توجه «آبل» نحو تجارب أكثر ذكاءً وتفاعلاً.



كما يتضمن النظام تحسينات ملحوظة في الأداء، تشمل تسريع فتح التطبيقات والتنقل بينها، وزيادة سرعة نقل الملفات عبر USB-C وAirDrop، إلى جانب تطويرات جديدة في متصفح Safari مثل تنظيم التبويبات تلقائياً وإرسال تنبيهات عند انخفاض أسعار المنتجات أو توافرها.



وعززت «آبل» أدوات الرقابة الأبوية وتسهيلات الاستخدام، مع تحسينات في VoiceOver والترجمة التلقائية للمحتوى المرئي، فضلاً عن إضافة أدوات ذكية لتحرير الصور وإنشاء عروض الشرائح.



ومن المقرر طرح النسخة النهائية من iPadOS 27 خلال خريف 2026 للأجهزة المدعومة من فئات iPad Pro وiPad Air وiPad mini والأجيال الحديثة من آيباد.