لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب قارب يُعتقد أنه كان يقل مهاجرين قبالة سواحل مالطا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الحادثة للعثور على ناجين أو مفقودين آخرين.

وأعلن خفر السواحل الإيطالي أن القارب، الذي انطلق من السواحل الليبية، كان يحمل نحو 60 شخصاً وقت وقوع الحادثة، مشيراً إلى أن السلطات المالطية طلبت المساعدة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ عقب تلقي بلاغ عن انقلاب القارب وسقوط عدد من ركابه في المياه.

وأوضح خفر السواحل، في بيان رسمي، أن إحدى دورياته البحرية تمكنت من انتشال جثث 10 ضحايا، بينما استمرت عمليات التمشيط والبحث في المنطقة خلال الساعات اللاحقة.

وأضاف البيان أن سفينة صيد كانت موجودة بالقرب من موقع الحادثة تمكنت من إنقاذ نحو 48 شخصاً وانتشالهم أحياء من البحر، قبل نقلهم إلى أماكن آمنة لتلقي الرعاية اللازمة.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط انطلاقاً من سواحل شمال أفريقيا نحو أوروبا، عبر ما يعرف بطريق وسط البحر المتوسط المؤدي إلى إيطاليا ومالطا.

ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد لقي ما لا يقل عن 827 شخصاً مصرعهم منذ بداية العام الحالي أثناء محاولتهم عبور هذا المسار البحري الخطير، في حين سجل عام 2025 وفاة أكثر من 1,330 شخصاً على الطريق نفسه.

وتواصل السلطات المعنية عمليات الإنقاذ والتحقيق في ملابسات الحادثة، وسط دعوات متكررة لتعزيز جهود حماية المهاجرين والحد من المخاطر المرتبطة برحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.