تباشر بعثة «عكاظ» و«سعودي جازيت» اليوم (الإثنين) مهماتها الصحفية والميدانية من المشاعر المقدسة لتغطية حج العام الحالي بفريق عمل متكامل من المحررين والمصورين والفنيين المحترفين.. مواصلةً حضورها المهني في مواسم الحج امتداداً لمسيرة صحفية عريقة تجاوزت 6 عقود، واكبت خلالها تحوّلات الحج وتطوّر خدماته عاماً بعد عام، من خلال بعثاتها الميدانية وفرقها التحريرية التي لم تنقطع عن تغطية الموسم، ورصد الجهود الوطنية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن ونقلها إلى القرّاء داخل المملكة وخارجها.

ويحفظ أرشيف الصحيفة شواهد عديدة على هذا الحضور المستمر، من بينها حين تشرّفت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبعثة «عكاظ» خلال موسم حج 1393 الموافق لعام 1974 عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، واطّلع على أعمال البعثة وجهودها الصحفية في متابعة الموسم. وأبدى إعجابه بما تقدّمه «عكاظ» من تغطيات ومتابعات ميدانية، مشيداً بأهمية العمل الصحفي الذي يلاحق الخبر ويواكب الأحداث في مواقعها، ودور الصحافة في نقل الجهود وتوثيق المنجزات الوطنية.

وتواصل «عكاظ» اليوم هذا النهج المهني الراسخ عبر منصاتها المطبوعة، والرقمية، والمرئية، مستفيدة من أدوات الإعلام الحديث والتقنيات الرقمية، لتقديم تغطية شاملة تعكس حجم الجهود، حيث تضم البعثة الزملاء: عبدالعزيز الربيعي، إبراهيم العلوي، خالد الحارثي، مديني عسيري، خالد العنزي، بلال أعظم، عبدالغني بشير، عبداللطيف الشبواني، والزميلات: ثريا الشهري، نبيلة أبو الجدايل، نورة الزهراني.