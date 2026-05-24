غيّرت «جوجل» آلية احتساب حدود استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي «Gemni»؛ إذ بدأت بالتحول من نظام يعتمد على عدد الطلبات اليومية الثابتة إلى نموذج جديد قائم على القدرة الحاسوبية المستخدمة فعلياً.

ووفقاً لما نشرته الشركة، فقد باتت حدود الاستخدام الجديدة تعتمد على عدة عوامل، منها تعقيد الطلبات التي يكتبها المستخدم، وطول المحادثة، بالإضافة إلى نوع المزايا المستخدمة، مثل توليد الصور والفيديو، وأدوات «البحث العميق»، فضلاً عن نماذج «برو» و«التفكير الموسّع» و«التفكير العميق».

وتأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من تعديل منصة GitHub خطط خدمة «كوبايلوت» الخاصة بها، عبر استبدال النظام السابق، واعتماد آلية تستند إلى عدد الرموز البرمجية «Tokens» المُستهلكة فعلياً في أثناء التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

ولم تكشف «جوجل» بصورة مفصلة عن الحدود الجديدة، لكنها أوضحت، أن المشتركين في الخطط المأجورة سوف يحصلون على سعات استخدام أعلى، مقارنةً بالمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية.