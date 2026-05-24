كشفت دراسات وأبحاث حديثة، أن تناول الفلفل الحار بانتظام، يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، بفضل احتوائه على مادة «الكابسيسين» المسؤولة عن المذاق الحار.

وأوضحت الأبحاث، أن «الكابسيسين» يساعد على تحفيز إفراز أكسيد النيتريك، الذي يعمل على إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ما يسهّل تدفق الدم ويخفف الضغط على القلب. كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة تدعم صحة الجهاز القلبي الوعائي.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يفضلون الأطعمة الحارة يكونون أقل ميلاً لاستهلاك كميات كبيرة من الملح، وهو ما ينعكس إيجابياً على مستويات ضغط الدم. كما أن الدراسة شملت نتائج 14 تجربة سريرية.

في المقابل، حذّرت الدراسات من الإفراط في تناول الصلصات الحارة والمنتجات المصنعة الغنية بالصوديوم، إذ تؤدي إلى نتائج عكسية وارتفاع ضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالقلب أو الجهاز الهضمي.