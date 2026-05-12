سلّطت وزارة الإعلام الضوء على مجموعة من الأدوات الذكية الحديثة، التي تسهم في تطوير العمل الإعلامي داخل غرف الأخبار، وذلك لتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي وتحسين كفاءة الإنتاج الصحفي والرقمي.

وتضم القائمة 14 أداة متخصصة تخدم مجالات متعددة، من بينها تحرير النصوص، وتحليل البيانات، وإنتاج البودكاست، وصناعة الفيديو، والتحقق من المعلومات، إضافة إلى تحويل البيانات إلى رسوم تفاعلية وإنفوجرافيك يساعدان على تبسيط المحتوى للجمهور.

وشملت الأدوات المعروضة منصات متقدمة، مثل Adobe Podcast Studio، لتحسين جودة التسجيلات الصوتية، وNotebookLM لإنشاء بودكاست مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وCapCut لإنتاج الفيديو والترجمة النصية، إلى جانب أدوات لتحليل تفاعل الجمهور مثل Instagram Insights.

كما تضمنت القائمة أدوات تدعم الصحافة الاستقصائية وتحليل البيانات، أبرزها Google Pinpoint، إضافة إلى أدوات لغوية لتحرير النصوص وتدقيقها مثل Grammarly وQuillBot، وأخرى لتحويل البيانات إلى تقارير مكتوبة مثل Wordsmith.

وتؤكد الوزارة، من خلال ذلك، أهمية مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع الإعلامي، وتمكين الإعلاميين من استخدام الحلول التقنية الحديثة بما يسهم في رفع جودة المحتوى وتعزيز سرعة الوصول إلى المعلومات وتحليلها بفاعلية أكبر.