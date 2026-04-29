وقع أكثر من 560 موظفًا في قوقل، رسالة مفتوحة موجّهة إلى الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي، يطالبونه فيها برفض أي تعاون يتيح للحكومة الأمريكية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في عمليات عسكرية سرّية، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتؤكد الرسالة، التي أُرسلت الإثنين، أن الموظفين يريدون «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، لا استخدامه بطرق غير إنسانية أو شديدة الضرر»، مشيرين إلى مخاطر تشمل الأسلحة الذاتية التشغيل وأنظمة المراقبة الجماعية، واستخدامات أخرى قد تتجاوز هذه المجالات.

وأضاف الموظفون، في الرسالة، أن «الطريقة الوحيدة لضمان عدم ارتباط قوقل بهذه الأضرار هي رفض أي أعمال سرّية»، محذرين من أن المضي في هذا المسار قد يؤدي إلى استخدام التقنيات دون علم الموظفين أو قدرتهم على إيقافها.