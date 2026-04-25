أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران الكويتي حمود المبارك إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من يوم الخميس، بعد تعليق مؤقت للحركة الجوية منذ 28 فبراير الماضي نتيجة التطورات في المنطقة.

وأوضح المبارك أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة، لضمان استئناف التشغيل وفق معايير السلامة والأمن. وأشار إلى أن العودة ستكون تدريجية ضمن خطة مرحلية، تمهيدًا للوصول إلى التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة.

وبيّن أن فرق الطيران المدني أنهت تقييم الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار، وبدأت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والبنية التحتية لضمان الجاهزية التشغيلية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من التشغيل ستقتصر على محطات محددة وفق أولويات تشغيلية، مع استمرار التقييم قبل التوسع في المراحل التالية. كما أوضح أن استئناف الرحلات تدريجيًا سيبدأ يوم الأحد القادم عبر مبنيي الركاب (T4) و(T5) إلى وجهات محددة.

وفي ختام تصريحه، أعرب المبارك عن شكره وتقديره للسعودية على ما قدمته من دعم وتعاون، مؤكدًا أن ذلك يعكس متانة العلاقات بين البلدين.