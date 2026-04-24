فتح تقرير منشور في (العربية)، اليوم (الثلاثاء)، باباً متجدداً حول علاقة الكافيين بالبشرة، لكنه لا يذهب إلى أحكام قاطعة، إذ يشير بوضوح إلى أن الأدلة العلمية لا تؤكد بشكل مباشر أن التوقف عن شرب القهوة يؤخر شيخوخة الجلد، ما يعني أن صورة الكافيين في عالم العناية بالبشرة لا تزال أكثر تعقيداً من التصنيفات السريعة بين «مفيد» و«ضار».

وبحسب ما ورد في الرابط نفسه، فإن السؤال المطروح ليس بسيطاً: هل الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟ والإجابة التي يوحي بها العنوان والمقدمة المختصرة تميل إلى المنطقة الرمادية؛ فلا براءة مطلقة، ولا إدانة نهائية. فالمادة لا تبني استنتاجها على فكرة شائعة من نوع «اترك القهوة تكسب بشرة أصغر»، بل تنبه إلى غياب الدليل العلمي القاطع على هذا الربط المباشر.

المعنى الأهم هنا أن التعامل مع الكافيين في سياق البشرة يجب أن يكون أكثر مهنية وأقل اندفاعاً خلف الانطباعات الرائجة؛ لأن الحكم على أثره لا يستقيم عبر تعميمات سريعة، خصوصاً عندما تكون المسألة مرتبطة بعوامل متعددة تتجاوز مجرد استهلاكه اليومي. ومن زاوية صحفية، تبدو قيمة المادة في أنها تكبح المبالغة، وتعيد النقاش إلى أرض أكثر اتزاناً: العلم لم يمنح بعد كلمة فاصلة تقول إن الامتناع عن القهوة وصفة مباشرة لتأخير الشيخوخة الجلدية.