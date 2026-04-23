بينما كنا نعتقد أننا أغلقنا ملف الفجوة التعليمية بين الجنسين إلى الأبد، تظهر بيانات جديدة صادمة لتكشف تراجع الفتيات في الرياضيات مجدداً. فما الذي حدث بعد 30 عاماً من التقدم؟ وهل جائحة كورونا هي المتهم الوحيد في هذا التراجع؟ الدراسة التي أعدّتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتعاون مع جهات بحثية دولية، أظهرت أن الفتيات عدن للتراجع في الأداء مقارنة بالفتيان في عدد كبير من الدول حول العالم، بعد سنوات من التحسن المستمر.

المفاجأة الأكبر أن نسبة الدول التي يتفوّق فيها الفتيان على الفتيات في الرياضيات وصلت في عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ نحو 30 عامًا، وهو ما وصفته المنظمة بأنه تطور «مثير للقلق» في مسار التعليم العالمي.

البيانات التي اعتمدت على دراسات امتدت من منتصف التسعينات حتى عام 2023، ترصد تحولًا لافتًا: فبعد أن كانت الفجوة تتقلص تدريجيًا خلال العقدين الماضيين، بدأت بالاتساع مجددًا منذ عام 2019، وبشكل أكثر وضوحًا في المرحلة الابتدائية.

وفي بعض الدول، ارتفعت نسبة الفتيات اللواتي لم يصلن إلى الحد الأدنى في مهارات الرياضيات، بينما استقرت أو تحسنت مستويات الفتيان في المقابل، ما خلق فجوة جديدة في النتائج التعليمية.

وتشير الدراسة إلى أن هذا التراجع لا يرتبط فقط بالقدرات الفردية، بل بعوامل أوسع، من بينها تأثيرات التعليم خلال جائحة كورونا، التي أدت إلى انقطاع دراسي طويل في دول عدة، وأثرت على ثقة الطلاب بأنفسهم، خصوصًا الفتيات في المواد العلمية.

لكن الأزمة بحسب الباحثين لا تتوقف عند الجائحة. فهناك عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل في: الصور النمطية داخل البيئة التعليمية، والتي قد تؤثر بشكل غير مباشر على أداء الطلاب منذ السنوات الأولى.

وتحذر الدراسة من أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس على المستقبل العلمي والاقتصادي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المهارات الرقمية والرياضية في سوق العمل الحديث.

وفي مواجهة هذا التراجع، تدعو اليونسكو إلى خطوات تبدأ من الصفوف الأولى، مثل تعزيز ثقة الفتيات في الرياضيات عبر الأنشطة التفاعلية، وتدريب المعلمين على تقليل التحيز، ومراقبة الفروقات التعليمية بشكل أدق.

القصة هنا لا تتعلق بالأرقام فقط، بل بمستقبل جيل كامل يُعاد تشكيل فرصه داخل الفصل الدراسي، حيث قد يبدأ الفارق من مسألة بسيطة في الرياضيات، وينتهي بتأثيرات تمتد إلى الاقتصاد والابتكار حول العالم.