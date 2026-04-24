في عالم تتوثق فيه كل لحظة عبر «إنستغرام»، بدا اختفاء المؤثرة البرازيلية في فنون الدفاع عن النفس، تاميريس تيكسيرا سانتوس، وكأنه مشهد من فيلم غموض لم تٌكتب له نهاية واضحة. 36 عاماً من الحياة النشطة توقفت فجأة، لتتحول من «ستوري» عفوية إلى جثة عُثر عليها بعد ثلاثة أيام من الغموض على شاطئ «بوتافوغو» في ريو دي جانيرو.

بدأ المشهد في شاطئ «ليبلون» الشهير. كانت سانتوس، التي يتابعها نحو 18 ألف شخص، تقضي وقتاً اعتيادياً مع أصدقائها. وفي الخامسة مساءً، قررت السباحة، لكنها دخلت المياه، ولم تخرج. وحتى هذه اللحظة، قد تبدو القصة حادثة غرق مأساوية، لكن ما تلا ذلك هو ما جعل البرازيليين يطرحون مئات الأسئلة: كيف يمكن لمجموعة أصدقاء أن يغادروا الشاطئ بعد اختفاء صديقتهم دون إطلاق أي بلاغ، تاركين وراءهم متعلقاتها الشخصية على الرمال؟

وترفض والدة سانتوس الرواية السطحية للحادثة، وتفتح الباب أمام تساؤلات مؤلمة: «ابنتي سبّاحة ماهرة، والشاطئ كان مزدحماً.. من غير المنطقي ألا يلاحظ أحد شيئاً!». الأم لم تتوقف عند هذا الحد، بل وجهت أصابع الاتهام غير المباشر إلى «الصمت المريب» للأصدقاء، متسائلة عن سبب تأخرهم في إبلاغ السلطات، خاصة أن ابنتها كانت شخصية عامة وتنشط باستمرار على منصات التواصل.

فجوة الـ 72 ساعة.. أين الحقيقة؟

ما حدث في الأيام الثلاثة بين لحظة اختفاء سانتوس والعثور على جثتها يظل «ثقباً أسود» في ملف القضية. الشرطة البرازيلية، التي لا تزال تحقق في ملابسات الوفاة، تواجه لغزاً تقنياً وبشرياً:

الأمن: فرق الإنقاذ أكدت أن البحر كان هادئاً ولم تُسجل أي نداءات استغاثة.

الشهود: لماذا لم يلحظ أي من المتواجدين على الشاطئ المزدحم معاناة «سبّاحة» في مياه هادئة؟

الأصدقاء: ما هو مبررهم للمغادرة وترك الأغراض الشخصية في مكان عام؟

تحولت قصة سانتوس من مجرد «حادثة عابرة» إلى قضية رأي عام. والمتابعون على «إنستغرام» يتساءلون: هل كانت اللحظات الأخيرة التي وثقتها الضحية قبل دخول الماء هي الشاهد الأخير؟ وهل هناك حقائق تم التكتم عليها من قبل مرافقيها؟

وتظل الحقيقة حبيسة أمواج ريو، والشرطة البرازيلية تعمل على فك شفرات هذه الواقعة التي أثبتت أن «الغموض» ليس دائماً في الماء، بل أحياناً في تصرفات من كانوا يحيطون بالضحية.