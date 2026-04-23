هل لاحظت عودة «فلاتر» قديمة وأغانٍ منسية وأسلوب حياة رقمي بسيط على حسابك؟ هذه ليست صدفة، فملايين المستخدمين حول العالم يشاركون في ترند «2026 هو 2016»، كحالة من التمرد الصامت على تعقيدات الحاضر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

نحن في لحظة غير متوقعة داخل عالم لا يتوقف عن التحديث، بعدما بدأ شيء غريب بالانتشار على منصات التواصل: مستخدمون من مختلف الدول يعيدون فجأة إحياء عام 2016 وكأنه يحدث من جديد في 2026.

لم يكن الأمر مجرد صور قديمة أو ذكريات عابرة، بل تحول إلى موجة رقمية كاملة. فجأة عادت الفلاتر المبالغ في ألوانها، والمقاطع القصيرة بأسلوبها القديم، وحتى التحديات التي كانت تملأ الإنترنت قبل سنوات، وكأن الزمن نفسه تعرض لـ«إعادة تشغيل».

الترند الذي حمل اسم «2026 هو 2016» لم يولد في مكان واحد، بل انتشر بشكل متسارع عبر المنصات، ليشارك فيه ملايين المستخدمين، بينهم مؤثرون وصناع محتوى قرروا كسر إيقاع الحاضر والعودة إلى شكل الإنترنت كما كان قبل أن يصبح أكثر ازدحامًا وتعقيدًا.

لكن ما يبدو للوهلة الأولى مجرد لعبة نوستالجيا، يخفي وراءه شيئًا أعمق. فالكثيرون يتحدثون عن شعور متزايد بالإرهاق من الحاضر الرقمي، حيث لا تتوقف الخوارزميات عن دفع المحتوى، ولا تهدأ المنافسة على الانتباه والمشاهدات.

في هذا السياق، تبدو العودة إلى 2016 وكأنها محاولة للهروب إلى نسخة أبسط من الإنترنت. زمن كان فيه المحتوى أقل، والتجربة أكثر عفوية، والتفاعل أقرب إلى «اللحظة» منه إلى «السباق».

لكن هذه الذاكرة الجماعية ليست دقيقة تمامًا. فالمستخدمون لا يعيدون الماضي كما كان، بل كما يتذكرونه: اللحظات الممتعة فقط، الأغاني التي علقت في الذاكرة، والتجارب التي تبدو اليوم أكثر صفاءً مما كانت عليه فعليًا.

ومع توسع الترند، بدأ يظهر تأثيره بشكل واضح على شكل المحتوى نفسه: فيديوهات تحاكي أسلوب 2016، ألوان قديمة تعود للواجهة، وحتى طريقة السرد البسيطة التي كانت سائدة قبل هيمنة الذكاء الاصطناعي على الإنتاج الرقمي.

ورغم أن الترند قد يبدو للوهلة الأولى مجرد موجة ترفيهية، إلا أنه يطرح سؤالًا غير مباشر: لماذا يشعر المستخدمون اليوم بأنهم بحاجة إلى «الرجوع للخلف» في عالم يفترض أنه يتقدم للأمام؟

ويمكن الخلوص إلى أن «2026 هو 2016» ليس مجرد شعار عابر على منصات التواصل، بل علامة على حالة أوسع يعيشها المستخدمون اليوم. تتمثل في حنين إلى نسخة من الإنترنت لم تكن أسرع، لكنها كانت، في نظر كثيرين، أخف وأقرب إلى الإنسان. وأنت.. هل تشعر أن الإنترنت كان فعلاً «أخف وأجمل» في 2016، أم أنها مجرد ذاكرة انتقائية جميلة؟