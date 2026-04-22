اكتشاف غير مسبوق.. بردية من «الإلياذة» داخل مومياء مصرية

تمكّن علماء آثار من اكتشاف جزء من بردية تعود إلى ملحمة «الإلياذة» للشاعر الإغريقي هوميروس داخل أحشاء مومياء مصرية قديمة، في واقعة تُعد الأولى من نوعها التي يُعثر فيها على نص أدبي يوناني ضمن مواد التحنيط.

ويحمل هذا الاكتشاف دلالات مهمة على فهم الممارسات الجنائزية والطقوس الدينية في مصر القديمة، إذ يفتح نافذة جديدة على العلاقة بين الثقافة المصرية واليونانية في تلك الحقبة.

ووفقاً للتفاصيل، عُثر على قطعة البردي داخل مومياء دُفنت في مقبرة تعود إلى العصر الروماني بمدينة أوكسيرينخوس قبل نحو 1600 عام، وهي المدينة المعروفة تاريخياً باسم «بر-مدجد»، التي تُعد من أبرز مدن مصر اليونانية الرومانية القديمة. وتقع أطلالها حالياً في منطقة البهنسا على بعد نحو 190 كيلومتراً جنوب القاهرة، بالقرب من فرع النيل المعروف ببحر يوسف، بحسب ما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاء الاكتشاف خلال أعمال تنقيب حديثة نفذها باحثون من معهد دراسات الشرق الأدنى القديم بجامعة برشلونة خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2025، وتبين أن المومياء احتوت على مادة غير معتادة داخل منطقة البطن، تمثلت في ورق بردي وُضع ضمن طقوس التحنيط.

وكان من المعروف سابقاً أن بعض المومياوات من تلك الحقبة تحتوي على برديات مكتوبة باللغة اليونانية، إلا أنها كانت تقتصر عادة على نصوص سحرية أو طقسية.

ولا يزال الباحثون غير متأكدين من السبب الذي دفع إلى اختيار هذا النص الأدبي تحديداً لاستخدامه في عملية التحنيط، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول دلالات هذا الاكتشاف الفريد.