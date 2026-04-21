أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع سيجري اليوم (الثلاثاء)،زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في محطة جديدة ضمن جولة خليجية، لبحث مسار العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الإقليمي.

محادثات ثنائية على طاولة جدة

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، سيعقد الرئيس الشرع جلسة مباحثات مع ولي العهد، تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل تحولات إقليمية متسارعة تتطلب تنسيقاً أعلى بين العواصم المؤثرة.

زيارات متواصلة وتعزيز للتقارب

وتأتي زيارة اليوم لتؤكد عمق العلاقات بين البلدين، إذ سبق أن زار الشرع المملكة في أكتوبر الماضي، والتقى خلالها ولي العهد، كما شارك في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».

وشكّلت الرياض أول محطة خارجية له عقب توليه منصبه رسمياً، في إشارة إلى أهمية العلاقات مع المملكة في أولويات السياسة السورية.

دعم سعودي ومشاريع بمليارات الدولارات

في المقابل، أكدت المملكة في أكثر من مناسبة التزامها بدعم سورية في مسار التعافي والتنمية، مع تعزيز الحضور الاستثماري السعودي في الداخل السوري.

وشهدت دمشق زيارة وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار، يضم نحو 120 مستثمراً، أسفرت عن توقيع أكثر من 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي 11 قطاعاً حيوياً، بقيمة تجاوزت 6.4 مليار دولار، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.