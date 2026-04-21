وسط تحذيرات صحية متصاعدة، أعلنت السلطات في النمسا سحب منتجات غذائية مخصصة للأطفال بشكل فوري من الأسواق، بعد تأكيد نتائج فحوصات مخبرية وجود مادة سامة تُستخدم في إبادة القوارض داخل بعض العبوات، في واقعة وصفتها الجهات المعنية بأنها خطرة وتتطلب استجابة عاجلة لحماية المستهلكين، خصوصًا الفئات العمرية الحساسة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

القضية طالت منتجات تابعة لشركة «هيب» المتخصصة في أغذية الأطفال، وتحديدًا عبوات زجاجية بوزن 190 غرامًا من وجبة «الجزر والبطاطس» المخصصة للأطفال بدءًا من عمر خمسة أشهر، والتي كانت تُباع حصريًا عبر متاجر «سبار» داخل النمسا، قبل أن يتم سحبها فورًا من الأسواق كإجراء احترازي شامل.

التحقيقات الأولية، أشارت إلى أن التلوث قد يكون نتيجة تدخل خارجي متعمد، خصوصًا بعد رصد روائح غير طبيعية في بعض العبوات، إضافة إلى مؤشرات على التلاعب بها، ما دفع السلطات إلى التعامل مع الحادثة باعتبارها شبهة عمل إجرامي، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحص، ليشمل عينات إضافية في دول مجاورة.

شركة «هيب» أكدت، بدورها، سحب جميع المنتجات المرتبطة بالواقعة من الأسواق، داعية المستهلكين إلى عدم استخدام أي عبوة تم شراؤها ضمن هذه الدفعات، مع إتاحة استرداد كامل القيمة، في خطوة تهدف إلى احتواء الموقف ومنع أي مخاطر محتملة على صحة الأطفال.