كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يعانون من انخفاض حاد في الخصوبة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة في مراحل لاحقة من حياتهم، من بينها بعض أنواع السرطان.

وأوضح فريق بحثي من جامعة لوند في السويد وجود ارتباط بين ضعف خصوبة الرجال وارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الغدة الدرقية، في مؤشر يضيف بُعداً جديداً لفهم العلاقة بين الصحة الإنجابية والصحة العامة.

ويُعد هذا المجال البحثي حديثاً نسبياً، إذ أشارت دراسات سابقة إلى أن انخفاض خصوبة الرجال قد يرتبط أيضاً بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي، إلى جانب انخفاض متوسط العمر المتوقع. كما أظهرت النتائج أن الرجال الذين يفتقرون إلى الحيوانات المنوية هم الأكثر عرضة لمشكلات صحية خطيرة، بينما يميل من يتمتعون بجودة حيوانات منوية جيدة إلى العيش لفترات أطول.

ويرجّح الباحثون أن هذه العلاقة تعود إلى عوامل وراثية وأخرى مرتبطة بنمط الحياة، إذ قد يؤثر الخلل الجيني الذي يظهر في صورة ضعف جودة الحيوانات المنوية في أجهزة أخرى بالجسم، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض. كما تلعب العوامل فوق الجينية المرتبطة بالبيئة ونمط الحياة دوراً مهماً، إلى جانب عوامل مثل السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 1.1 مليون رجل سويدي أصبحوا آباء لأول مرة خلال الفترة بين عامي 1994 و2014. ومن بينهم، أنجب نحو 14,500 رجل باستخدام تقنية الحقن المجهري التي تُستخدم غالباً في حالات العقم الشديد لدى الرجال. وعند مقارنة هذه البيانات بسجلات السرطان الوطنية، تبيّن أن هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بنوعي السرطان؛ إذ ترتفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم إلى نحو الضعف، فيما تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الغدة الدرقية إلى 3 أضعاف مقارنة بغيرهم.

ورغم ذلك، شدد الباحثون على أن هذا الارتفاع في مستوى الخطر يظل محدوداً على نطاق عموم السكان، كما لا توجد أدلة تشير إلى أن علاجات الخصوبة نفسها تقف وراء هذه الأمراض.

وتبرز هذه النتائج أهمية النظر إلى خصوبة الرجال كمؤشر مبكر محتمل على الصحة العامة، ما قد يفتح المجال أمام تبني برامج للفحص المبكر تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً مع تزايد معدلات بعض أنواع السرطان بين فئة الشباب.

ويأمل الباحثون في توسيع نطاق الدراسات بالتعاون مع مراكز طبية في الدول الإسكندنافية؛ بهدف تحديد المؤشرات الحيوية والعوامل الجينية والبيئية التي تساعد على التنبؤ بالمخاطر الصحية مستقبلاً، بما يعزز جهود الوقاية والكشف المبكر.