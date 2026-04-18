في تطور صادم هزّ الوسط الفني والإعلامي في الولايات المتحدة، أعلنت سلطات لوس أنجلوس (الخميس)، توقيف مغني الراب الأمريكي الشاب المعروف باسم D4vd، للاشتباه في تورطه بقضية مقتل فتاة قاصر عُثر على جثتها داخل سيارته من نوع تسلا، في واقعة ما زالت تفاصيلها تتكشف تدريجياً.

وتعود بداية خيوط القضية إلى سبتمبر الماضي، حين لاحظ موظفون في ساحة حجز سيارات في هوليوود انبعاث رائحة كريهة وقوية من مركبة كانت قد نُقلت إلى الموقع بعد أن بدت مهجورة لفترة طويلة. السيارة، وهي من طراز تسلا موديل واي 2023، كانت مسجلة باسم الفنان واسمه الحقيقي ديفيد بيرك، وقد جرى سحبها من منطقة هوليوود هيلز.

وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات في 8 سبتمبر على جثة متحللة داخل المركبة، ليتبين لاحقاً أنها تعود لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تُدعى سيليست ريفاس هيرنانديز، كانت قد أُبلغ عن اختفائها منذ عام 2024 من مدينة ليك إلسينوري، جنوب شرق لوس أنجلوس.

وأفاد مكتب الطب الشرعي بأن الجثة كانت داخل السيارة منذ فترة طويلة قبل اكتشافها، فيما أظهرت الوثائق الرسمية أن الوفاة وقعت عندما كانت الضحية في الـ14 من عمرها. كما كشفت التحقيقات الأولية وجود تفاصيل مروعة داخل السيارة، إذ وُجدت أجزاء من الجثة داخل أكياس، في مشهد يشير إلى حالة تحلل متقدمة، بينما لم يتم حتى الآن تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي.

وفي سياق التحقيقات، أفاد شقيق الضحية بأنها أخبرت عائلتها قبل اختفائها أنها متجهة لمقابلة المغني لمشاهدة فيلم، في حين لم تصدر السلطات أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، ما زاد من غموض القضية وفتح الباب أمام تفسيرات وتساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أكدت محامية الدفاع عن D4vd أن موكلها ينفي بشكل قاطع أي تورط في مقتل الفتاة، مشيرة إلى أنه لم تُوجه إليه تهم رسمية حتى الآن، وأنه يخضع للتحقيق فقط، مع تأكيدها الاستعداد للدفاع عن براءته أمام القضاء.

في المقابل، أوضحت الشرطة أن الملف سيُعرض على النيابة العامة خلال الأيام القادمة لتقييم الأدلة واتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات رسمية من عدمه، في وقت تتصاعد فيه المتابعة الإعلامية للقضية.

يُذكر أن D4vd حقق شهرة واسعة بين جيل «زد» عبر منصة تيك توك، خصوصاً بعد انتشار أغنيته Romantic Homicide عام 2022، وكان وقت وقوع الحادثة في جولة فنية للترويج لألبومه الأول، قبل أن يتم إلغاء بقية حفلاته في أمريكا الشمالية وأوروبا عقب تفجر القضية.