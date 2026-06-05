أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع الظهير الأيسر الأسكتلندي آندي روبرتسون في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع نادي ليفربول.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسرنا أن نعلن توقيع عقد مع آندي روبرتسون، إذ سينضم قائد منتخب أسكتلندا، الحائز على العديد من الألقاب، والذي يتمتع بصفات قيادية داخل الملعب وخارجه، إلى توتنهام في الأول من يوليو بعد انتهاء عقده مع ليفربول».

إشادة من المدرب

من جانبه، قال مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي: «آندي شخص أعجبت به لسنوات عديدة، وسيجلب صفات فنية وخبرة وقيادة وعقلية متميزة لفريقنا، إنه فائز على أعلى مستوى على مدى فترة طويلة، وهو شخص يمكن أن يكون لاعباً مهماً بالنسبة لنا، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وأضاف دي زيربي: «أنا متشوق لبدء العمل معه ورؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه على كل من حوله».





مسيرة حافلة بالألقاب

وخلال رحلته مع «الريدز»، التي امتدت لنحو 9 سنوات، توج روبرتسون مع الفريق بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس كاراباو مرتين، والدرع الخيرية مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.