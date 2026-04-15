توضح الأدبيات الطبية الحديثة، أن الجسم البشري يمتلك قدرة عالية على التجدد الذاتي، وهي عملية مدعومة بآليات بيولوجية معقدة، وفق ما تشير إليه أبحاث في فسيولوجيا التعافي تعتمد على فهم الاستجابة المناعية وإصلاح الأنسجة.

وتؤكد الدراسات، أن تحسين عوامل مثل النوم والتغذية يقلل من الالتهابات ويسرّع عمليات ترميم الخلايا، إذ تعمل هذه العوامل على تعزيز إنتاج البروتينات المسؤولة عن إصلاح الأنسجة، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة التعافي.

كما تشير المراجع العلمية إلى أن الحالة النفسية الإيجابية تؤثر في الجهاز المناعي عبر تقليل هرمونات التوتر، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض وتسريع الشفاء، وهو ما تدعمه أبحاث في الطب السلوكي والمناعة.

ورغم أن هذه النتائج ليست مرتبطة بدراسة واحدة محددة، إلا أنها تستند إلى تراكم واسع من الأبحاث الطبية في مجالات المناعة وإصلاح الأنسجة، والتي تؤكد أن التعافي عملية متعددة العوامل وليست زمنية فقط.