أعلنت منصة إنستغرام عن تحديث كبير لحسابات المراهقين، يوسع نطاق الإعدادات من خلال تطبيق نظام تصنيف محتوى جديد يتماشى مع معايير التقييم العمري PG-13 (مثل أفلام 13+)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي وحماية المستخدمين دون سن 18 عاماً من المحتوى غير المناسب.

وبموجب التحديث الجديد، سيتم وضع جميع حسابات المستخدمين تحت سن 18 عاماً تلقائياً في إعداد «13+» بشكل افتراضي، بحيث يُخفى أو يُقلل ظهور المحتوى الذي يحتوي على لغة قوية، حيل خطرة، إشارات إلى المخدرات، أو مواضيع ناضجة أخرى قد تكون ضارة، ولن يتمكن المراهقون من تغيير هذا الإعداد أو الخروج منه دون موافقة صريحة من الوالدين أو الوصي.

كما أدخلت المنصة إعداداً أكثر صرامة جديداً يُسمى «Limited Content»، يسمح للوالدين بتطبيق فلاتر إضافية تحد بشكل أكبر من ظهور المحتوى، بما في ذلك تقييد نتائج البحث والتعليقات.



وقالت «ميتا» إن هذا التحديث يُعد الأكبر منذ إطلاق «حسابات المراهقين» في 2024، ويأتي بعد مراجعة دقيقة لسياسات المنصة بالمقارنة مع معايير تقييم الأفلام PG-13، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الآباء.

وبدأت «إنستغرام» في تطبيق «Teen Accounts» تلقائياً على المستخدمين الذين يبلغون من العمر 13 إلى 17 عاماً منذ سبتمبر 2024، بهدف توفير حماية مدمجة تشمل جعل الحسابات خاصة افتراضياً، تقييد الرسائل من الغرباء، وتحديد وقت الاستخدام.

وجاء التحديث الجديد كرد فعل على الضغوط المتزايدة من الآباء والجهات التنظيمية حول العالم بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، خاصة المحتوى المتعلق بالعنف، الاضطرابات الغذائية، أو السلوكيات الخطرة.

وأكدت المنصة أن الهدف هو خلق تجربة أكثر أماناً وملاءمة للعمر، مع منح الآباء سيطرة أكبر دون إلغاء الاستمتاع بالمنصة تماماً.

ويُتوقع أن يساهم هذا التحديث في تقليل تعرض المراهقين للمحتوى الضار، خاصة مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف وفلترة المنشورات عبر الـ Feed والـ Stories وصفحة الاستكشاف.