في مشهد مأساوي خلال مناسبة سنوية، تحوّل تجمع حاشد في أحد أبرز المواقع التاريخية في هايتي إلى كارثة إنسانية، بعدما أدى تدافع عند المدخل إلى سقوط عشرات الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وأعلنت السلطات أن ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا حتفهم في حادث التدافع الذي وقع في منطقة ريفية شمال البلاد، وفق ما أكده رئيس الحماية المدنية في الإقليم الشمالي جان هنري بيتي.

وأوضح بيتي أن الحادث وقع في قلعة لافيرير، وهي حصن تاريخي يعود إلى أوائل القرن الـ19، شُيّد عقب استقلال هايتي عن فرنسا، ويُعد من أبرز المعالم السياحية في البلاد.

وأشار إلى أن الموقع كان يشهد، يوم السبت، ازدحاماً كبيراً من الطلاب والزوار الذين توافدوا للمشاركة في الاحتفال السنوي، في هذا الموقع المدرج ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وفي بيان رسمي، أعرب رئيس الوزراء أليكس ديدييه فيلس إيمي عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً تضامن الحكومة مع المصابين وعائلاتهم في هذا الظرف الصعب، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الحاضرين كانوا من فئة الشباب، دون الكشف عن حصيلة رسمية نهائية للضحايا.

وبيّن رئيس الحماية المدنية أن التدافع وقع عند مدخل الموقع، لافتاً إلى أن هطول الأمطار ساهم في تفاقم الوضع وزيادة صعوبة السيطرة على الحشود.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الكوارث التي شهدتها هايتي خلال السنوات الأخيرة، من بينها انفجار خزان وقود في 2024 أسفر عن مقتل 24 شخصاً، وآخر في 2021 أودى بحياة 90 شخصاً، إضافة إلى زلزال مدمر في العام نفسه خلّف نحو ألفَي قتيل.