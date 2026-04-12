تحولت رحلة عودة من «فرح» إلى مأساة دامية على أحد الطرق السريعة في مصر، لتخيم الصدمة على محافظة القليوبية بعد حادث مروع أودى بحياة أسرة كاملة وأصاب آخرين إصابات متفرقة.

شهد طريق بنها – شبرا الحر بمحافظة القليوبية تصادماً عنيفاً بين سيارتي ميكروباص و«ربع نقل»، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جميعهم من محافظة المنوفية، كانوا في طريق عودتهم من حفل زفاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، ليتبين من الفحص الأولي أن من بين الضحايا 3 أشخاص من أسرة واحدة، إلى جانب شخص آخر مجهول الهوية يُقدّر عمره بنحو 45 عاماً.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات، فيما وُصفت بعض الحالات بالمتفاوتة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، بينما تواصل الأجهزة المعنية متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين.